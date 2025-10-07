В Оренбургской области работает делегация Сырдарьинской области Республики Узбекистан

В первый день делегация посетила предприятия пищевой промышленности и производственного сектора, объекты туристической инфраструктуры региона

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 7 октября. Визит делегации Сырдарьинской области Республики Узбекистан в Оренбуржье проходит в рамках укрепления межрегиональных связей и направлен на развитие торгово-экономического, промышленного и туристического сотрудничества между регионами. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Как проинформировали в пресс-службе, в рамках встречи с и. о. министра экономического развития региона Еленой Здоровой стороны обсудили перспективы торгово-экономического взаимодействия, развитие сотрудничества в сферах туризма и промышленности, а также договорились возобновить работу над проектом соглашения между правительством Оренбургской области и хокимиятом Сырдарьинской области. Документ закрепит намерения по расширению партнерства в экономической и социально-гуманитарной сферах.

Отмечается, что в первый день делегация посетила предприятия пищевой промышленности и производственного сектора, объекты туристической инфраструктуры региона. Она ознакомилась с деятельностью ООО "Бено", специализирующегося на производстве муки, и ПК "Оренбургские пуховницы"– предприятия, сохраняющего традиции знаменитого оренбургского пухового промысла. Более того, гости побывали на Оренбургском заводе автоматизации и роботизации, где производится современное импортозамещающее оборудование для мясоперерабатывающей промышленности, и на пивоваренном заводе "Крафт".

Во второй день делегация посетит туристические объекты Саракташского района, включая Музей Черномырдина в селе Черный Отрог и предприятие "Оренбив". Также делегация побывает на экскурсии по ООО "Пластик" – одному из экспортеров региона, чья продукция востребована на внешних рынках, проведет встречу с руководством ведущих вузов Оренбургской области и президентом Ассоциации предприятий легкой промышленности региона.