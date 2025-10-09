Калужане поздравили "Артек" со столетним юбилеем

В качестве памятного подарка первый заместитель губернатора области Константин Горобцов передал международному центру фигурку космонавта-артековца

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 9 октября. Первый заместитель губернатора области Константин Горобцов побывал с рабочей поездкой в Международном детском центре "Артек" в Крыму, который этом году отмечает 100-летний юбилей.

В 1925 году 80 первых артековцев заселили в лагерь, состоявший из четырех брезентовых палаток у мыса Аю-Даг. В настоящее время это центр мирового уровня, где ежегодно отдыхает до 40 тыс. детей. В том числе - из Калужской области. Территория "Артека" составляет 218 гектаров. Его береговая линия растянулась на семь км. Центр находится в ведении Министерства просвещения Российской Федерации и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. Получить путевку сюда могут дети, достигшие успехов в учебе, спорте, творчестве или общественной работе. С 2017 года распределение мест происходит через автоматизированную систему, доступную каждому ребенку страны.

Константин Горобцов поздравил артековцев с юбилеем от имени губернатора и жителей Калужской области.

"За свою вековую историю "Артек" стал символом детства, дружбы и творчества многих поколений ребят из разных уголков мира. Благодаря центру тысячи юных талантов получили уникальную возможность раскрыть свои способности, обрести верных друзей и вдохновиться на новые свершения", - подчеркнул первый заместитель губернатора. В качестве памятного подарка он передал международному центру фигурку космонавта-артековца - олицетворение мечты и слов Константина Циолковского: "Невозможное сегодня станет возможным завтра!", запечатленное в застывшем мгновении.

"Наша калужская земля известна своей связью с космонавтикой и именем Константина Эдуардовича Циолковского - основоположника теоретической космонавтики. Мы знаем, насколько важно поддерживать интерес молодежи к науке, технике и освоению космического пространства. "Артек" играет важную роль в воспитании будущих исследователей Вселенной", - акцентировал Константин Горобцов.

В ходе рабочей поездки первый заместитель губернатора области познакомился с инфраструктурой международного детского центра, побеседовал с педагогами и ребятами, которые сейчас там отдыхают, а так же принял участие в ряде мероприятий. Одно из них - церемония вручения паспортов участникам смены, которым исполнилось 14 лет, в рамках Всероссийской программы "Мы - граждане России".