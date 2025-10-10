В Смоленске состоялся финальный этап "Кубка Защитников Отечества"

Региональное физкультурно-спортивное мероприятие собрало более 100 участников и ветеранов СВО

ТАСС, 10 октября. В Смоленском государственном университете спорта состоялся финальный этап регионального физкультурно-спортивного мероприятия среди участников и ветеранов специальной военной операции "Кубок Защитников Отечества", посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в пресс-службе правительства Смоленской области, более 100 защитников Родины из региона демонстрировали свою силу и мастерство в восьми видах спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, пауэрлифтинг, армспорт, гиревой спорт, пулевая стрельба, метание ножей.

"Мы постоянно развиваем систему спортивной адаптации участников специальной военной операции, получивших травмы в зоне боевых действий. Для них организованы занятия лечебной гимнастикой, специальные тренировки по тяжелой атлетике, стрельбе, хоккею и плаванию. Их проводят квалифицированные тренеры в Смоленске, Вязьме, Ельне и Гагарине, для этого есть все необходимое оборудование. Здесь они могут не только восстанавливаться, но и готовиться к соревнованиям для ветеранов и людей с ОВЗ. Добавлю, что совместно с университетом спорта проводим активную работу по подготовке квалифицированных специалистов по программе адаптивного спорта. Нацелены на дальнейшее улучшение условий для физической реабилитации наших защитников", - приводятся в пресс-релизе слова губернатора Василия Анохина.

Ранее глава региона на встрече с президентом РФ сообщал, что в Смоленской области внедрен региональный стандарт поддержки участников СВО. В его рамках ветеранам спецоперации и их семьям оказывается 49 мер поддержки, 34 из которых являются бессрочными. Также, по словам Анохина, на Смоленщине работает региональная кадровая программа "Герои своего времени. Смоленск", которая помогает вовлекать участников спецоперации в мирную жизнь и трудоустраивать их, в том числе в органах власти.