Главе Минэнерго РФ рассказали о состоянии и перспективах энергетического сектора Югры

Доклад на совещании в Москве представил директор окружного департамента ЖКХ и энергетики Матвей Каров

Редакция сайта ТАСС

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Пресс-служба Минэнерго РФ

ТАСС, 13 октября. Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Матвей Каров представил доклад министру энергетики РФ Сергею Цивилеву о состоянии энергетического сектора региона, основных показателях функционирования предприятий и перспективах дальнейшего развития отрасли. Об этом сообщает единый официальный сайт государственных органов Югры по итогам совещания федерального министра с представителями профильных региональных министерств Сибирского и Уральского федеральных округов, которое прошло в минувшую пятницу в Москве.

"В своем докладе отметил, что топливно-энергетический баланс региона является сбалансированным, а также доложил министру о перспективах роста отрасли и задачах, с которыми сталкивается наш округ. Очень радует, что сегодня у нас есть прямой диалог с министерством энергетики. Сергей Евгеньевич [Цивилев] сделал акцент на развитии именно электроэнергетики, и с учетом того, что Югра занимает первое место по выработке, мы обсудили профицит мощности и возможность ее использования для развития не только нашего региона, а в целом УрФО", – приводятся в сообщении слова Карова.

Отмечается, что автономному округу принадлежит значительная доля общероссийской добычи нефти и газа, что обеспечивает наличие обширных запасов углеводородов. Нефть и природный газ составляют основу первичной энергии региона. Электроэнергия вырабатывается преимущественно тепловыми электростанциями. "В целом топливно-энергетический баланс Югры направлен на обеспечение устойчивого развития региона, поддержание конкурентоспособности и выполнение обязательств по охране окружающей среды", - сказано в сообщении.

Также со ссылкой на Карова отмечается, что взаимодействие министерства энергетики РФ и регионального правительства позволит повысить эффективность работы топливно-энергетического комплекса Югры и обеспечить устойчивое развитие экономики региона.

В пресс-службе Минэнерго сообщили, что глава энергетического ведомства призвал коллег из регионов к активному участию в формировании и актуализации топливно-энергетических балансов (ТЭБ) субъектов Российской Федерации, на основе которых будут приняты решения по корректировке отраслевых документов перспективного планирования. "Координация и согласованность действий регионов и ФОИВов [федеральных органов исполнительной власти – прим. ТАСС] являются залогом полного обеспечения экономики и населения страны всеми необходимыми энергоресурсами. Только объединив наши усилия, мы сможем выполнить эту стратегически важную задачу", - подчеркнул Цивилев. В завершение он добавил, что такие встречи будут проводиться на регулярной основе, а в ближайшее время Минэнерго посетят делегации профильных министров других федеральных округов.