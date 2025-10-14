Глава Югры и президент "Космос Отель Групп" обсудили перспективы сотрудничества

Соглашение между регионом и гостиничным оператором было подписано на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Губернатор Югры Руслан Кухарук (в центре) и президент АО "Космос Отель Групп" Александр Биба (слева) © Официальный Telegram-канал губернатора Югры

ТАСС, 14 октября. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук и президент АО "Космос Отель Групп" Александр Биба обсудили в понедельник совместные планы по реализации соглашения, подписанного между правительством округа и гостиничным оператором на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает глава региона в своем Telegram-канале.

"Вместе посетили гостиничный комплекс "Югорская долина", который планируем запустить под управлением "Космос Отель Групп". Объект непростой – с учетом того, что мы создаем его по новым требованиям, в сжатых границах существующей конструкции. Детально обсудили проектные решения, сроки реализации строительных и монтажных работ, сдвинутые из-за смены подрядчика. В I квартале 2026 года будет открыта обновленная гостиница. Весь объем работ по модернизации комплекса, включая создание современного медицинского блока, планируем завершить также в следующем году", - написал губернатор.

Он добавил, что развитие сферы туризма является одним из приоритетных направлений для окружного правительства. "Наша задача – создать современные и комфортные условия для всех, кто приезжает в наш округ. Это касается и создания новых объектов размещения, и повышения туристической привлекательности региона", - написал Кухарук.

Со ссылкой на президента федерального гостиничного оператора в сообщении Единого официального сайта госорганов Югры отмечается, что Ханты-Мансийск станет уже вторым городом округа, где холдинг отметил свое присутствие. Первым стал Когалым. "Югра в последнее время уделяет много внимания развитию сферы туризма, которая, в скором времени, станет серьезным драйвером для развития всего региона. Я думаю, что наша общая работа по этому вопросу принесет достойные плоды", – приводятся в сообщении слова Александра Биба.

Также в сообщении отмечается, что в портфель федерального гостиничного оператора на сегодня входят 43 отеля исключительно категорий от 3* до 5* в 27 городах России.