В Оренбургской области по нацпроекту отремонтировали взрослую и детскую поликлиники

В учреждениях внедрены современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации для защиты персонала и посетителей

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт провели во взрослой и детской поликлиниках в городе Соль-Илецк Оренбургской области в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Здравоохранение Соль-Илецка уверенно развивается благодаря масштабной работе по модернизации первичного звена. Капитально отремонтированы взрослая и детская поликлиники в Соль-Илецке - обновлены фасады, крыши, проведена перепланировка помещений. Полностью переоборудованы 32 фельдшерско-акушерских пункта и врачебные амбулатории", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в учреждениях внедрены современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации для защиты персонала и посетителей, отметили в пресс-службе.

"Старые окна заменены на стеклопакеты, что улучшило теплоизоляцию в отделениях стационара и поликлиник, отремонтирована теплотрасса. Маммографический и рентгенологический кабинеты переехали на первый этаж взрослой поликлиники, где установлено современное оборудование и созданы комфортные условия для пациентов", - добавили в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, также завершен капитальный ремонт в ургентной операционной, инфекционное отделение оснащено современной вентиляцией и удобными санузлами для пациентов. Кроме того, в ходе ремонта на больничной территории были созданы новые зоны отдыха и парковка.

В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на 2026 год также запланирован капитальный ремонт главного корпуса данного медучреждения. В план работ входит укрепление конструкций, ремонт фасадов, обновление инженерных коммуникаций и систем безопасности, добавили в сообщении.