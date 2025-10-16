Горный курорт "Роза Хутор" и Издательский дом Мещерякова выпустили новую книгу

"Золото штабс-капитана Рындина" является шестым совместным изданием

ТАСС, 16 октября. Горный курорт и издательский дом, сотрудничество которых продолжается уже несколько лет, опубликовали книги разных жанровых направленностей. Сюжет книг связан с определенным местом - горами и горным Причерноморьем. Именно в этом регионе ведет свою деятельность курорт "Роза Хутор", который в декабре 2025 года отметил свой пятнадцатилетний юбилей.

"Золото штабс-капитана Рындина" (16+) является дебютным произведением Андрея Беляка - востоковеда, журналиста, дипломата. Он не раз бывал в горах Сочи, на курорте "Роза Хутор", что и вдохновило его на создание приключенческой повести. Книга не претендует на строгий реализм, скорее, ее можно отнести к новому жанру "горно-детективной фантазии". В процессе подготовки я, тем не менее, погрузился в нюансы функционирования горного курорта, которые не видны туристам. И надо отдать должное: для обеспечения безопасного и комфортного отдыха здесь сотни людей ежедневно делают большую серьезную работу. В горах трудятся специалисты таких редких профессий: спасатели, лавинщики, метеорологи, ратракисты и др. Поэтому, в определенной степени это произведение также посвящено "труженикам горы". Надеюсь, что повесть настолько захватит читателей, что им захочется посетить место ее действия, но, конечно, для отдыха, а не поиска сокровищ Кубанской рады", - отметил автор книги Андрей Беляк.

"В нашей совместной работе с "Роза Хутор" мы впервые обратились к такому легкому и одновременно сложному жанру, как детективная повесть. Все-таки на курорт люди приезжают отдыхать и обычно в это время предпочитают просто интересное, занимательное чтение. Мы как раз предлагаем такое произведение, где есть лихие сюжетные повороты - любовь, дружба, мистика, борьба со стихией. При этом действие глубоко погружает читателя в атмосферу места. Представляется, что эта книга станет отличным проводником в путешествие по горам Сочи", - сказала генеральный директор ИД Мещерякова Дарья Мещерякова.