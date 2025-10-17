Участники программы "Герои СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками

Подопечным губернатора Смоленщины стал выпускник Смоленской Военной академии войсковой ПВО, который с первых дней находился на передовой

ТАСС, 17 октября. Участники образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками, сообщает губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"13 курсантов программы в настоящее время проходят очное обучение. За каждым из них закреплены профессионалы, которые помогут адаптироваться к новым условиям. Накануне для бойцов прошел День наставника, принял в нем участие", - написал он.

Губернатор добавил, что образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" – это продолжение федерального проекта "Время героев", который реализуется по поручению президента России. "Главная задача – подготовить управленцев из числа участников СВО. Для курсантов проводят лекции и мастер-классы преподаватели Высшей школы государственного управления, Смоленского филиала РАНХиГС и СмолГУ, а также сотрудники правительства Смоленской области", - рассказал глава региона.

Анохин на встрече рассказал о работе, которую проводят в решионе по поддержке участников СВО и их семей, о помощи ветеранам специальной военной операции в адаптации к мирной жизни. "Герои СВОего времени. Смоленск" – часть этой масштабной работы. Будущие выпускники проекта придут работать на наши предприятия, в учреждения, органы власти.

"Бойцы и наставники обсудили планы работы. Моим подопечным стал Александр Тихонов – выпускник Смоленской Военной академии войсковой ПВО, который с первых дней находился на передовой и безупречно исполнял свой воинский долг. За проявленную доблесть он получил медаль Жукова, из-за тяжелого ранения был демобилизован. Впереди у бойцов - три обучающих модуля, много интересных занятий. Наши защитники – целеустремленные люди, желающие реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие Смоленской области. Будем работать вместе, единой командой", - резюмировал губернатор.