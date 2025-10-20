В Оренбургской области объем оборота внешней торговли превысил $1,4 млрд за I полугодие

Большая часть экспорта – продукция минерального комплекса и металлургии, отметил губернатор региона Евгений Солнцев

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Объем оборота внешней торговли Оренбургской области превысил $1,4 млрд за первое полугодие 2025 года, что на 4,3 % выше уровня аналогичного периода 2024 года. Регион сохраняет 6-е место среди 14 субъектов Приволжского федерального округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Солнцев.

"Сегодня оренбургские предприятия сотрудничают с 63 странами мира, из них 39 государств являются партнерами по экспорту, объем которого составил более $1,1 млрд. Это 115,1 % к аналогичному периоду 2024 года. Среди основных наших покупателей – страны СНГ, Китай, Иран", - написал Солнцев.

По его данным, укрепление внешнеэкономических связей – это задачи нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Он отметил, что большая часть экспорта – продукция минерального комплекса, металлургии. Из несырьевых товаров – чугун, подсолнечное масло, пшеница, асбест.

"Уже сейчас есть планы, как усилить внешнеэкономические связи. Все-таки не только сырьем славится Оренбуржье. Нужно выставлять на международный рынок как можно больше других товаров, в том числе промышленного производства. Будем работать над этим", - подчеркнул глава области.