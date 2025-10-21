В Смоленске открыли бюст создателя самбо Харлампиева

В мероприятии приняли участие представители администрации, студенты, спортсмены, а также родственники тренера

ТАСС, 21 октября. Бюст основоположника отечественного самбо Анатолия Харлампиева открыли во вторник в Смоленском филиале Национального исследовательского университета "МЭИ", где он активно работал и передавал свои знания.

"Имя Анатолия Аркадьевича Харлампиева навсегда вписано в историю отечественного спорта и образования. Он стоял у истоков создания самбо и заложил этот вид борьбы как целостную систему. Сегодня самбо признано национальным видом спорта, интерес к нему растёт, и мы гордимся, что его основатель долгие годы работал в нашем университете и преподавал здесь, в Смоленске. Для нас это часть истории МЭИ, и мы считаем своим долгом сохранить и продолжить его традиции", - сказал на открытии памятника ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

Приветственное слово участникам торжественной церемонии направил председатель попечительского совета Всероссийской федерации самбо, первый замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

В мероприятии также приняли участие представители администрации Смоленска, сотрудники и студенты университета, выдающиеся спортсмены, а также родственники спортсмена и тренера.

Анатолий Аркадьевич Харлампиев – ключевая фигура в истории создания самбо, единственного в мире вида спорта международного уровня с российскими корнями. Он посвятил жизнь систематизации национальных видов борьбы народов СССР, что позволило создать универсальную и эффективную систему самозащиты без оружия. Благодаря его труду самбо превратилось из комплекса приемов в стройную научно обоснованную систему, ставшую важным элементом подготовки специалистов для силовых структур и воспитавшую несколько поколений спортсменов.

Уроженец Смоленска Харлампиев был не только теоретиком борьбы, он сам был великолепным борцом и воспитал несколько поколений спортсменов. Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР скончался 16 апреля 1979 года в возрасте 72 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Уже со следующего года в столице стал проводиться ежегодный турнир памяти Харлампиева: первый из них прошел 10-11 октября 1980 года, его участниками были сборные республик СССР и команда МЭИ. Через два года соревнования получили международный статус, и сегодня это один из важнейших ежегодных турниров самбистов, носящий статус Кубка мира.