Анохин обсудил планы работы с новым директором музейного комплекса "Смоленская крепость"

Государственный музейный комплекс - один из ключевых культурных центров региона, а стена - главный культурный объект региона с многовековой историей, добавил губернатор

ТАСС, 22 октября. Итоги и планы дальнейшей работы по главному культурному объекту Смоленской области обсудил губернатор Василий Анохин с новым директором Государственного музейного комплекса "Смоленская крепость" Натальей Калашниковой, сообщил в своем Telegram-канале глава региона.

"Смоленская крепостная стена - главный культурный объект региона с многовековой историей, привлекающий тысячи жителей и туристов. Наши историки и культурологи постоянно работают над тем, чтобы сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Сегодня с новым директором Государственного музейного комплекса "Смоленская крепость" Натальей Владимировной Калашниковой обсудили итоги и планы дальнейшей работы", - написал он.

Государственный музейный комплекс "Смоленская крепость" - один из ключевых культурных центров региона, добавил губернатор. За последнее время коллектив музея при поддержке правительства региона и Министерства культуры РФ проделал большую работу. "В "Ночь искусств" 3 ноября, после масштабной реконструкции состоится открытие прясла Маховой башни. Завершается ремонт здания на улице Тухачевского, где планируется разместить историческую булочную. Проект реализуется при федеральной поддержке", - добавил губернатор.

Сотрудники взаимодействуют с жителями. С июня реализуют проект "Народный музей", в рамках которого смоляне передают семейные реликвии и находки времен 1943–1956 годов. За короткое время коллекция пополнилась более чем на 500 экспонатов.

"Музей активно развивает сотрудничество с братской Беларусью. В ближайшее время передвижная выставка "Смоленской крепости" будет представлена в "Белорусском культурном центре духовного возрождения" в Минске. Россия и Беларусь объединяют общие ценности, история и культура, и такие инициативы укрепляют наши взаимоотношения", - резюмировал он.