В Тимирязевской академии состоялось открытие аудитории "Теплица знаний "РОСТ"

ТАСС, 23 октября. В Российском государственном аграрном университете - МСХА имени К.А. Тимирязева состоялось торжественное открытие новой учебной аудитории "Теплица знаний "РОСТ". Проект реализован при поддержке Группы компаний "РОСТ" – крупнейшего российского производителя овощей защищенного грунта, и знаменует собой новый этап в развитии практико-ориентированного образования для агропромышленного комплекса страны.

Создание этого современного образовательного пространства должно подчеркнуть стратегическую ориентацию университета на глубокую интеграцию теоретического обучения с производственной практикой, обеспечивая подготовку высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса.

Символическую красную ленточку перерезали ректор университета Владимир Трухачев и генеральный директор УК "РОСТ" Наталья Лореш, представители наших надежных партнеров, оказывающих поддержку в обеспечении учебного процесса и стажировок.

Новое образовательное пространство, площадью 315 м², спроектировано для максимального комфорта и эффективности обучения. Оно включает в себя лекционный класс на 47 мест, оснащенный современным мультимедийным оборудованием; компьютерный класс на 27 мест; а также креативную зону, предназначенную для проектной работы и разработки инновационных решений. Оснащение аудитории позволит студентам работать над актуальными прикладными задачами в области интенсивного растениеводства, агротехнологий и благоустройства сельских территорий.

Владимир Трухачев, ректор РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, подчеркнул значимость события: "Мы не просто готовим специалистов, мы формируем будущее агропромышленного комплекса. Мы уверены, что это новый центр компетенций, где будут зарождаться инновационные идеи и расти высококвалифицированные кадры для отрасли".

Генеральный директор УК "РОСТ" Наталья Лореш в своем выступлении выразила уверенность, что новая аудитория станет важной площадкой для генерации инноваций и подготовки специалистов для защищенного грунта и всего АПК.