В Калужской области введут фильтр традиционных ценностей для съемки фильмов

Дополнительный присмотр возложат на глав местных администраций

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 24 октября. Снятые в Калужской области фильмы должны будут проходить фильтр традиционных ценностей и соответствовать духовно-нравственным устоям. Информация об этом была озвучена на заседании региональной кинокомиссии, сообщили журналистам в пресс-службе облправительства.

"Для съемок фильмов в Калужской области нужны проверки на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. В Калужской области кинокомиссия изучает опыт для создания дополнительных полномочий, направленных на усиление контроля за содержанием фильмов, которые планируется снимать на территории региона", - сообщили в пресс-службе облправительства.

Дополнительный присмотр возложат на глав местных администраций. Чиновники должны будут лично следить за тем, какое кино снимается на территории района, сообщать обо всех съемочных работах. Также кинокомиссия будет оценивать каждый синопсис фильма. Министр культуры области Павел Суслов отметил, что регулирование организации съемочного процесса является вопросом безопасности съемочных групп и жителей, а также сохранности исторических зданий, парков и содержания кинопроектов.

"Наш регион давно и по праву считается одной из самых привлекательных площадок для кинематографистов. Но творческая свобода должна идти рука об руку с ответственностью. Организация съемочного процесса не может быть стихийной. Ее регулирование - это вопрос безопасности самой съемочной группы и жителей, сохранности нашего общего имущества -- исторических зданий, парков, дорог, и что крайне важно -- содержательной стороны кинопроектов. Важно, чтобы фильмы, снятые на калужской земле, не только восхищали зрителей операторской работой, но и соответствовали духовно-нравственным ценностям и воспитательной политике нашего государства", - отметил министр.

Отмечается, что на данный момент киностудии уведомляют органы власти о планах съемок в рекомендательном порядке, не всегда это условие выполняется. Участники заседания кинокомисси подчеркнули, что в области должно сниматься кино укрепляющее традиционные ценности.