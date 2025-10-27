Шумков: акушеров нужно переподготовить для искоренения антидемографических установок

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Губернатор Курганской области Вадим Шумков направил в Совет Федерации предложение проводить переподготовку акушеров-гинекологов государственных медучреждений и проводить итоговые тестирования для повышения лояльности к рождению детей любой пациенткой без противопоказаний и искоренения пагубных установок по контролю численности населения, навязывавшихся ВОЗ в 1990-ые годы. Об этом он заявил в своем канале в МАХ.

"С одной стороны - с 90-х различные соросовские лавочки и фонды, а также ВОЗ плотно поработали в системе здравоохранения и социальной рекламы, проталкивая реальные программы "контроля численности населения" под видом заботы о "бедных аборигенах". И многие неплохие профильные медики, кто формировался как специалист в то время, попали под это пагубное влияние. Отсюда своего рода профдеформация, когда вместо того, чтобы помочь женщине принять правильное решение и спасти еще одну жизнь, случается навязывание обратных сценариев.

Предложили коллегам проведение переподготовки и итогового тестирования для врачей акушеров-гинекологов государственных медицинских учреждений на предмет лояльности к рождению детей любой пациенткой в отсутствие медицинских противопоказаний", - написал он. В пресс-службе губернатора уточнили, что предложение направлено в Совет Федерации.

Шумков считает, что в формируемой новой антиабортной политике нужна последовательность и аккуратность. "Нельзя работать только запретами. Но и медлить с принятием решений тоже нельзя", - подчеркнул он.