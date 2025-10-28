В ТАСС расскажут о всемирном дне борьбы с инсультом в Новосибирской области

Одним из спикеров выступит министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 28 октября. В ТАСС (Новосибирск) состоится пресс-конференция о ситуации с инсультами в Новосибирской области в 2025 году

О заболеваемости инсультом в регионе, о методиках лечения и диагностики болезней сосудов, об основных факторах риска и профилактике, а также о развитии сети сосудистых центров в регионе расскажут заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, главный невролог министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующая неврологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы, заведующая региональным сосудистым центром № 2 Елена Танеева и главный специалист по организации сосудистых центров министерства, заместитель главного врача по координации деятельности регионального сосудистого центра городской клинической больницы № 1 Владимир Барбарич.