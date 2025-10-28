Анохин рассказал об образовательных программах столичных вузов, реализуемых на Смоленщине

Губернатор акцентировал внимание на сетевых программах, направленных на подготовку профессионалов

ТАСС, 28 октября. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал на своей странице в национальном мессенджере Max о сетевых образовательных программах, реализуемых на Смоленщине ведущими университетами России.

"Открываем для молодых смолян двери ведущих университетов страны прямо в нашем регионе. Важно, чтобы они могли получить качественное, современное образование и реализовать свой потенциал. В этой работе активно участвует Смоленский государственный университет. С ректором Михаилом Николаевичем Артеменковым обсудили реализацию проектов, направленных на подготовку профессионалов. Одно из направлений работы – сетевые образовательные программы", - написал он.

Так, отмечает глава региона, с 2023 года вместе с Московским авиационным институтом на базе СмолГУ готовят будущих ракетостроителей и авиаконструкторов. "Сегодня на трех курсах обучаются более 120 студентов по договорам о целевом обучении со Смоленским авиационным заводом. Качество подготовки специалистов подтверждает сам МАИ. Сейчас готовится набор нового потока", - добавил губернатор.

Также он сообщил, что вместе с МГТУ имени Н.Э. Баумана идет работа по программе специалитета "Проектирование технологических машин и комплексов". "Также готовим востребованные IT-кадры по программе "Прикладная математика и информатика", используя компетенции Высшей школы экономики. По программе двойного диплома сейчас обучаются 45 студентов. Выпускники этой программы очень востребованы. Важно, что большая часть молодых специалистов успешно трудоустраивается и работает в Смоленской области", - написал он.

Отмечается, что совместно с Московским государственным строительным университетом реализуется программу по направлению "Строительство", в прошлом году обучение начал 21 студент. В сентябре было подписано соглашение с МАрхИ об открытии программы по направлению "Архитектура", СмолГУ уже прошел лицензирование и аккредитацию, программа полностью готова к приему студентов, ее реализацию начнут в следующем году.

"Сегодня Смоленская область входит в число лидеров среди регионов России по количеству реализуемых сетевых программ. Новые перспективы открывает и строительство современного студенческого кампуса имени Юрия Алексеевича Гагарина. Работу по его созданию ведем по решению президента России. В центре Смоленска построим университетский городок, где молодые люди смогут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать научные и технологические проекты, заниматься творчеством, участвовать в мероприятиях молодежной политики страны и региона. Сейчас ведутся работы по проектированию зданий комплекса. Кампус будет включать четыре ключевые специализации: трансляционную медицину, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, а также креативные индустрии. В его основе — компетенции и опыт ведущих организаций региона", - резюмировал губернатор.