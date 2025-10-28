Анохин рассказал об образовательных программах столичных вузов, реализуемых на Смоленщине
ТАСС, 28 октября. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал на своей странице в национальном мессенджере Max о сетевых образовательных программах, реализуемых на Смоленщине ведущими университетами России.
"Открываем для молодых смолян двери ведущих университетов страны прямо в нашем регионе. Важно, чтобы они могли получить качественное, современное образование и реализовать свой потенциал. В этой работе активно участвует Смоленский государственный университет. С ректором Михаилом Николаевичем Артеменковым обсудили реализацию проектов, направленных на подготовку профессионалов. Одно из направлений работы – сетевые образовательные программы", - написал он.
Так, отмечает глава региона, с 2023 года вместе с Московским авиационным институтом на базе СмолГУ готовят будущих ракетостроителей и авиаконструкторов. "Сегодня на трех курсах обучаются более 120 студентов по договорам о целевом обучении со Смоленским авиационным заводом. Качество подготовки специалистов подтверждает сам МАИ. Сейчас готовится набор нового потока", - добавил губернатор.
Также он сообщил, что вместе с МГТУ имени Н.Э. Баумана идет работа по программе специалитета "Проектирование технологических машин и комплексов". "Также готовим востребованные IT-кадры по программе "Прикладная математика и информатика", используя компетенции Высшей школы экономики. По программе двойного диплома сейчас обучаются 45 студентов. Выпускники этой программы очень востребованы. Важно, что большая часть молодых специалистов успешно трудоустраивается и работает в Смоленской области", - написал он.
Отмечается, что совместно с Московским государственным строительным университетом реализуется программу по направлению "Строительство", в прошлом году обучение начал 21 студент. В сентябре было подписано соглашение с МАрхИ об открытии программы по направлению "Архитектура", СмолГУ уже прошел лицензирование и аккредитацию, программа полностью готова к приему студентов, ее реализацию начнут в следующем году.
"Сегодня Смоленская область входит в число лидеров среди регионов России по количеству реализуемых сетевых программ. Новые перспективы открывает и строительство современного студенческого кампуса имени Юрия Алексеевича Гагарина. Работу по его созданию ведем по решению президента России. В центре Смоленска построим университетский городок, где молодые люди смогут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать научные и технологические проекты, заниматься творчеством, участвовать в мероприятиях молодежной политики страны и региона. Сейчас ведутся работы по проектированию зданий комплекса. Кампус будет включать четыре ключевые специализации: трансляционную медицину, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, а также креативные индустрии. В его основе — компетенции и опыт ведущих организаций региона", - резюмировал губернатор.