В МЭИ создали новый метод защиты котлов-утилизаторов от эрозионно-коррозионного износа

Предложенный метод основан на изменении гидродинамического режима в испарительном контуре

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали новый метод, который позволяет снизить эрозионно-коррозионный износ ключевых элементов парогазовых установок – котлов-утилизаторов и продлить срок их службы. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что предложенный метод основан на изменении гидродинамического режима в испарительном контуре. В отличие от традиционных схем, где поток может ускоряться в отдельных зонах и вызывать локальный износ, новая схема обеспечивает устойчивую циркуляцию, что уменьшает механическое и химическое воздействие на металл и продлевает срок службы труб без изменения общей тепловой схемы котла.

"Работа НИУ "МЭИ" на передовых рубежах науки и техники позволяет решать реальные задачи энергетической отрасли. Такие инновации повышают надежность и длительность эксплуатации оборудования, а внедрение их в промышленность способствует укреплению энергетической безопасности страны", - приводятся в сообщении слова ректора НИУ "МЭИ" Николая Рогалева.

С использованием нового способа уже были спроектированы новые котлы-утилизаторы ПК-157 для Артемовской ТЭЦ, ПК-116 для Прегольской ТЭС и ПК-168 для Хабаровской ТЭЦ-4, уточняется в сообщении.

Разработка выполнена под руководством заведующего кафедрой моделирования и проектирования энергетических установок НИУ "МЭИ" Константина Плешанова.