Товарооборот Калужской области с Китаем вырос в 1,5 раза

Глава китайкой делегации Пэн Шоу отметил, что сотрудничество с регионом для компаний КНР является конструктивным

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 28 октября. /ТАСС/. Товарооборот Калужской области с Китаем за последние 5 лет вырос в 1,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам визита в регион делегации руководителей ряда китайских компаний и встречи с губернатором области Владиславом Шапшой.

"Губернатор отметил, что у региона большой опыт работы с иностранными партнерами, в том числе из КНР. Республика занимает первое место среди торговых партнеров области. За последние пять лет товарооборот вырос в 1,5 раза", - говорится в сообщении пресс-службы.

Возглавил делегацию Пэн Шоу - член Китайской инженерной академии, главный научный сотрудник China National Building Material Group, президент научно-исследовательского института стекольной промышленности China National Building Material Group (CNBM), председатель Консультативного комитета Международной комиссии по стеклу (ICG).

Как отметил во время встречи глава китайкой делегации, сотрудничество с регионом для компаний КНР является конструктивным. "Это для нас драгоценная информация и опыт по выбору схемы взаимодействия с российским партнером", - отметил Пэн Шоу.

Во время встречи стороны обсудили реализацию проекта по строительству цементного завода в Думиничском округе, а также создание в регионе парка строительных материалов. Соответствующие соглашения были подписаны на ПМЭФ-2025 и в ходе визита Владислава Шапши в Китай. По итогам встречи было принято решение до конца года разработать "дорожную карту" по проекту.

"У нас с вами впереди очень большой и серьезный проект. В следующем году будет отмечаться 25-летие договора о добрососедской дружбе и сотрудничестве. Я надеюсь, что наш проект будет серьезным вкладом в развитие этого сотрудничества", - подчеркнул на встрече губернатор области, передает пресс-служба облправительства.