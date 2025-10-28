В Калужской области более 30 тыс. человек получили поддержку по соцконтрактам

В 2025 году объем финансирования социальных контрактов составил 557,6 млн рублей

КАЛУГА, 28 октября. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек в Калужской области заключили социальный контракт за время реализации с 2021 года, получив поддержку в открытии собственного дела, ведении личного подсобного хозяйства или преодолении острой жизненной ситуации. Общий объем финансирования программы превысил 1,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба облправительства по итогам оперативного совещания губернатора Владислава Шапши с членами правительства региона.

"Социальный контракт сегодня - это действенный инструмент поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За прошедшие годы им воспользовались почти 10 тысяч жителей региона, с учетом членов семей, это более 30 тысяч человек. На финансирование программы направлено свыше 1,8 млрд рублей", - передает пресс-служба слова Шапши.

Губернатор отметил, что Калужская область с 2021 года стала одной из первых в стране внедрять социальные контракты, эту инициативу впоследствии поддержал и предложил распространить по всей России президент Владимир Путин. Как сообщил на совещании министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов, в 2025 года социальный контракт включен в нацпроект "Семья" и областной проект "Многодетная семья", в приоритетном порядке данную меру поддержки получают многодетные семьи и семьи участников СВО. В 2025 году объем финансирования социальных контрактов составил 557,6 млн рублей, на данный момент соцконтракты заключены с 1 678 гражданами.

Кроме того, между региональным Агентством развития бизнеса (АРБ) и администрациями районов заключены соглашения о сотрудничестве. Это дало возможность жителям заключить контракты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. В 2025 году АРБ рассмотрено более 1 тыс. бизнес-планов потенциальных получателей социального контракта, оказало более 100 консультаций. Основам предпринимательства обучены 25 человек, до конца года планируется провести еще один поток обучения.

Коновалов отметил, что наиболее популярными направлениями при заключении соцконтрактов стали производство и строительство, автомобильное обслуживание, ремонт одежды, оргтехники, пассажирские перевозки, фото и видео, личное подсобное хозяйство. До конца этого года все выделенные средства будут освоены в полном объеме. В числе наиболее ярких примеров успешной реализации контрактов: агроном из Барятинского района перешел от домашнего выращивания рассады к работе в современной теплице; многодетные мамы из Боровского района открыли детскую студию и фитнес-центр. Отмечено, что спрос на эту форму поддержки в регионе остается высоким, а механизм доказал свою социальную и экономическую эффективность.