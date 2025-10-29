Анохин обсудил вопросы адаптации ветеранов и поддержки бойцов СВО

Губернатор Смоленской области встретился с защитниками и их близкими в Краснинском муниципальном округе

ТАСС, 29 октября. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил вопросы адаптации ветеранов СВО, поддержки бойцов и их семей сегодня вместе с защитниками и их близкими в Краснинском муниципальном округе. Об этом он рассказал во вторник на своей странице в национальном мессенджере Max.

"Проводим большую работу, направленную на помощь участникам специальной военной операции, и она должна быть эффективной. Это задача, поставленная президентом России. Обсудили вопросы медицинской и социальной реабилитации. С бойцами работа ведется индивидуально при координации регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Помогаем ветеранам специальной военной операции с трудоустройством и обучением. Реализуем образовательную программу "Герои СВОего времени. Смоленск". Она направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО. Ее выпускники будут работать на предприятиях и в учреждениях региона, в органах власти. Этот проект — продолжение федерального проекта "Время героев", - написал глава региона.

Он добавил, что традиционно встретился с представителями ветеранских организаций. "Они помогают в работе по адаптации бойцов к мирной жизни, кроме того, активно участвуют в патриотических мероприятиях. Наша общая задача — объединить усилия, чтобы каждый защитник страны получил всестороннюю помощь и поддержку", - резюмировал глава региона.