ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяНовости регионов

Группа "Самолет" завершила работы нулевого цикла в своих проектах на Урале

Одна из крупнейших в России девелоперских компаний реализует в Екатеринбурге два жилых комплекса в рамках механизма комплексного развития территорий
Редакция сайта ТАСС
09:00
© Пресс-служба ГК "Самолет"

ТАСС, 29 октября. Группа "Самолет" завершила фундаментные работы и приступила к возведению монолитных конструкций первого этажа в своих проектах в Екатеринбурге – речь идет о двух жилых комплексах, расположенных на улицах Вилонова и Летчиков. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

"Активные строительные  работы на площадках стартовали  во второй половине лета. Уже  залито порядка 3 тыс. кубометров  бетона, одновременно на двух  проектах находится более 70 рабочих. На данный момент в первом  проекте выполнено устройство  монолитного каркаса первого  этажа, параллельно ведутся работы  по гидроизоляции. Во втором проекте  началось возведение монолитного  каркаса первого этажа, стартовало  устройство подземного паркинга", - сказано в сообщении.

Отмечается, что компания реализует проекты в Екатеринбурге в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), обеспечивая создание современной жилой и инфраструктурной среды. Работа над проектами началась осенью 2023 года, когда стартовал процесс по расселению собственников и нанимателей, проживающих в ветхих домах.

"С каждым велись  индивидуальные переговоры, на выбор  предлагалась денежная компенсация  или приобретение нового жилья. Оценка производилась на основании  стоимости квадратного метра  недвижимости в районе в целом, что позволило рассчитать справедливый  объем компенсации и не только  улучшить условия проживания, но  и увеличить площадь жилья. За  год компания улучшила жилищные  условия для более чем 160 семей  на обеих площадках, после чего  начался процесс демонтажа старых  конструкций и этап преддевелопмента будущих проектов", - сказано в сообщении.

Ранее в ходе Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге управляющий директор федеральных проектов группы "Самолет" Алексей Федоров выразил мнение, что проекты КРТ - единственный реально работающий механизм для достижения национальных целей в строительстве в России.

"Екатеринбург задает  высокий стандарт реализации  проектов комплексного развития  территорий. Здесь формируется современная  среда, где развитие территорий  идет в интересах жителей и  города в целом. Более того, КРТ – единственный эффективный фактически  действующий механизм, который позволяет  достичь национальных планов  по созданию комфортной и качественной  жизни горожан", - отметил он.

О КРТ

Закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, в конце 2020 года подписал президент России. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. В настоящее время в программы КРТ вовлечены более 80 регионов России, в том числе Свердловская область.

О компании

ПАО "ГК "Самолет" - российская девелоперская компания, один из крупнейших девелоперов России. В процессе строительства находится более 5 млн кв. м. жилья, в 2024 году компания ввела в эксплуатацию более 1,3 млн кв. м. недвижимости.  