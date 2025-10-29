Группа "Самолет" завершила работы нулевого цикла в своих проектах на Урале

Одна из крупнейших в России девелоперских компаний реализует в Екатеринбурге два жилых комплекса в рамках механизма комплексного развития территорий

© Пресс-служба ГК "Самолет"

ТАСС, 29 октября. Группа "Самолет" завершила фундаментные работы и приступила к возведению монолитных конструкций первого этажа в своих проектах в Екатеринбурге – речь идет о двух жилых комплексах, расположенных на улицах Вилонова и Летчиков. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

"Активные строительные работы на площадках стартовали во второй половине лета. Уже залито порядка 3 тыс. кубометров бетона, одновременно на двух проектах находится более 70 рабочих. На данный момент в первом проекте выполнено устройство монолитного каркаса первого этажа, параллельно ведутся работы по гидроизоляции. Во втором проекте началось возведение монолитного каркаса первого этажа, стартовало устройство подземного паркинга", - сказано в сообщении.

Отмечается, что компания реализует проекты в Екатеринбурге в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), обеспечивая создание современной жилой и инфраструктурной среды. Работа над проектами началась осенью 2023 года, когда стартовал процесс по расселению собственников и нанимателей, проживающих в ветхих домах.

"С каждым велись индивидуальные переговоры, на выбор предлагалась денежная компенсация или приобретение нового жилья. Оценка производилась на основании стоимости квадратного метра недвижимости в районе в целом, что позволило рассчитать справедливый объем компенсации и не только улучшить условия проживания, но и увеличить площадь жилья. За год компания улучшила жилищные условия для более чем 160 семей на обеих площадках, после чего начался процесс демонтажа старых конструкций и этап преддевелопмента будущих проектов", - сказано в сообщении.

Ранее в ходе Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге управляющий директор федеральных проектов группы "Самолет" Алексей Федоров выразил мнение, что проекты КРТ - единственный реально работающий механизм для достижения национальных целей в строительстве в России.

"Екатеринбург задает высокий стандарт реализации проектов комплексного развития территорий. Здесь формируется современная среда, где развитие территорий идет в интересах жителей и города в целом. Более того, КРТ – единственный эффективный фактически действующий механизм, который позволяет достичь национальных планов по созданию комфортной и качественной жизни горожан", - отметил он.

О КРТ

Закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, в конце 2020 года подписал президент России. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. В настоящее время в программы КРТ вовлечены более 80 регионов России, в том числе Свердловская область.

О компании

ПАО "ГК "Самолет" - российская девелоперская компания, один из крупнейших девелоперов России. В процессе строительства находится более 5 млн кв. м. жилья, в 2024 году компания ввела в эксплуатацию более 1,3 млн кв. м. недвижимости.