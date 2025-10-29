Представитель екатеринбургской Академии падела РМК выиграл международный турнир

Тито Аллеманди стал дважды чемпионом турнира "Москва 2025"

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Представитель екатеринбургской Академии падела РМК Тито Аллеманди стал дважды чемпионом Международного турнира по паделу "Москва 2025" с призовым фондом в 100 тыс. евро. Об этом сообщили в пресс-службе РМК.



"Чемпионами "Москва – 2025" стали Тито Аллеманди и Аймар Гоньи. <…> Тито Аллеманди стал дважды чемпионом турнира "Москва 2025", - говорится в сообщении. Екатеринбург на турнире представляли спортсмены Академии падела РМК – в квалификационных матчах участвовал тренер академии, член сборной России по паделу Дмитрий Мягков в паре с Максим Колобовым, а в основном турнире - двукратный чемпион мира в составе сборной Аргентины, победитель Международного турнира "Москва 2024", спортивный директор лиги RCC Padel Тито Аллеманди в паре с топ-10 рейтинга американской серии A1Padel Аймаром Гоньи.



По словам Тито Аллеманди, для него важна эта победа. "Это не просто успех или удача – это результат нашей ежедневной работы, которая происходит за закрытыми дверями. Мне было важно победить здесь в Москве, и, несомненно, на это повлияла моя работа в Екатеринбурге в RCC Padel. Я рад принести эту победу академии падел РМК и Екатеринбургу. Наша цель - сделать Екатеринбург столицей игры в падел", - приводит пресс-служба его слова.



Международный турнир по паделу "Москва 2025" проходил в Москве с 21 по 26 октября, участниками которого стали 120 спортсменов: 60 мужчин и 60 женщин -ведущие мировые игроки из России, Европы, Латинской Америки и Африки. Мужской и женский турниры прошли по олимпийской системе (на выбывание) со стадии 1/8 финала, им предшествовала квалификация, также со стадии 1/8 финала. Центральные матчи проходили на специальном шоу-корте, установленном в универсальном спортивном зале "Дружба", а остальные игры – в Дворце тенниса "Лужники". Организаторами турнира выступила Федерация падела России.