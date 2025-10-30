Анохин: с начала года на Смоленщине подключили 17 новых базовых станций сотовой связи

Доступ к современной мобильной связи получили более 3,3 тыс. смолян, до конца года вышки начнут работать еще в 37 населенных пунктах региона

ТАСС, 30 октября. Жители небольших населенных пунктов Смоленской области получают доступ к качественной связи, рассказал в среду на своей странице в национальном мессенджере Max губернатор Василий Анохин.

"Ведем эту работу в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также региональной программы. С начала этого года установили и подключили 17 новых базовых станций. Доступ к современной мобильной связи получили более 3300 человек, проживающих в Велижском, Вяземском, Духовщинском, Кардымовском, Краснинском, Новодугинском, Починковском, Руднянском, Смоленском, Темкинском, Угранском и Ярцевском муниципальных округах. До конца этого года вышки начнут работать еще в 37 населенных пунктах", - сообщил он.

Глава региона отметил, что по региональной программе в 2025 году обеспечены высокоскоростным интернетом жителей трех населенных пунктов: деревни Никольское Гагаринского муниципального округа, поселка Красный Краснинского муниципального округа и деревни Дуброво Ярцевского муниципального округа.

"Цифровые технологии открывают новые возможности для развития, образования и комфортной жизни. Постепенное обновление инфраструктуры позволяет обеспечить связью жителей, независимо от того, где они проживают — в большом городе или маленьком поселке", - добавил Анохин.