Шапша: Калуга имеет все шансы на звание "Юнармейской столицы"

Губернатор региона подчеркнул, что юнармейцы участвуют во всех значимых мероприятиях в области

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 29 октября. /ТАСС/. Калуга может победить в конкурсе на звание "Юнармейской столицы 2026 года". В последние три года калужские юнармейцы были победителями во Всероссийском смотре-конкурсе, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

"Продолжается голосование за звание "Юнармейской столицы 2026 года". Калуга имеет все шансы на победу. На протяжении последних трех лет наши юнармейцы были лидерами в стране – они побеждали во Всероссийском смотре-конкурсе", - написал Шапша

По информации губернатора, в региональном отделении "Юнармии" на данный момент состоит более 20 тыс. детей. Получение статуса "Юнармейской столицы" откроет для региона новые возможности развития патриотических инициатив и поддержки молодых лидеров в области.

По словам главы региона, калужские юнармейцы участвуют во всех значимых мероприятиях в области, занимаются волонтерской деятельностью, сейчас главное дело для них – помощь и поддержка участников СВО. Голосование проходит до 25 ноября.