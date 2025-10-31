Анохин: расходы бюджета Смолещины впервые превысили 100 млрд рублей

Бюджет региона остается социально ориентированным – более 60% средств направляют на поддержку и развитие социальной сферы

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Смоленской области Василий Анохин и председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов © Пресс-служба правительства Смоленской области

ТАСС, 31 октября. Бюджет Смоленской области впервые в истории региона преодолел планку в 100 млрд рублей по расходной части. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем канале в национальном мессенджере Max по итогам заседания Смоленской облдумы, где рассмотрели изменения в бюджет области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

"Эти средства направляем на ремонт социальных учреждений, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и другие социально значимые задачи. Бюджет региона остается социально ориентированным – более 60% средств направляем на поддержку и развитие социальной сферы. В приоритете – поддержка участников СВО и их семей. Это задача, поставленная президентом. На реализацию мер поддержки выделили свыше 1,1 млрд рублей", - написал он.

Губернатор добавил, что с учетом поступлений из федерального центра дополнительно будет заложено порядка 539 млн рублей на ремонт и содержание дорог, ремонт учебных корпусов колледжей и общежитий, создание агроклассов в школах региона, а также на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. "Значительные средства выделены на здравоохранение и образование – порядка 470 млн рублей. Они будут направлены на ремонтные работы, лекарственное обеспечение, поддержку медработников и педагогов – участников программ "Земский учитель" и "Земский доктор", - добавил глава региона.