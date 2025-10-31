В Калужской области агротехнологический класс оснастили современным оборудованием

На нужды было направлено 2,7 млн рублей, местные сельхозпроизводители также оказали поддержку

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 31 октября. /ТАСС/. Агротехнологический класс в школе деревни Кривское Боровского района Калужской области оснастили современным оборудованием в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

"В Калужской области оснастили современным оборудованием агротехнологический класс. <…> В образовательном учреждении в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" открыт агрокласс", - говорится в сообщении пресс-службы.

По просьбе местных жителей деревни глава региона Владислав Шашпа поручил организовать в школе обучение по востребованным сельскохозяйственным профессиям. На оснащение класса было направлено 2,7 млн рублей, местные сельхозпроизводители также оказали поддержку. "Ребята смогут освоить две профессии: оператора БПЛА и цветовода. Они также познакомятся с теми возможностями, которые предлагает современное сельское хозяйство", - подчеркнули в пресс-службе облправительства.

Региональное министерство сельского хозяйства оказывает поддержку выпускникам школ в продолжении обучения и получении профессионального образования в профильных вузах и ссузах - предусмотрены финансовая и социальная помощь.