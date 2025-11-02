Почти 2 тыс. смоленских семей воспользовались услугами пункта проката детских вещей

ТАСС, 2 ноября. Услугами пунктов проката детских вещей в Смоленской области с начала действия программы воспользовались 1972 семьи, большинство из них - молодые семьи. По всему региону выдано 4542 предмета первой необходимости, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Мера поддержки во всех муниципалитетах региона реализуется с июля в рамках нацпроекта "Семья" и областной программы повышения рождаемости по поручению губернатора Василия Анохина.

"Услуги пункта проката детских товаров показывают свою востребованность, это огромная помощь, особенно для молодых родителей. Наша цель - обеспечить смоленские семьи всем необходимым для полноценного и гармоничного развития детей", - приводятся в пресс-релизе слова главы региона.

Пункты расположены на базе Центров социального обслуживания населения в административных центрах муниципальных образований. В них можно получить различные вещи - от пеленальных столиков до колясок, кроваток и автокресел. В обширном перечне также - детские манежи, ходунки, ванны для купания, детские весы и многое другое, добавили в пресс-службе.