В Смоленске открыли прясло крепостной стены у башни Маховой

Модернизацию провел Государственный музейный комплекс "Смоленская крепость" при поддержке Минкультуры РФ и облправительства

Редакция сайта ТАСС

© Канал МАХ губернатора Смоленской области Василия Анохина

ТАСС, 5 ноября. В рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" в Смоленске состоялось торжественное открытие обновленного туристического пространства – прясла крепостной стены у башни Маховой, сообщил во вторник губернатор региона Василий Анохин в Max.

"Смоленская крепостная стена – одна из крупнейших крепостей мира, уникальное достояние России, которое мы не только сохраняем, но и возрождаем. Здесь прошло уникальное дефиле исторических костюмов. Модернизация была проведена Государственным музейным комплексом "Смоленская крепость" при поддержке Министерства культуры России и правительства Смоленской области. В год своего пятилетнего юбилея музей подарил возможность горожанам и гостям Смоленска прикоснуться к истории. Теперь увидеть областную столицу они могут с третьего яруса Маховой башни. Именно отсюда открывается вид на город и исторические укрепления", - рассказал губернатор.

Отмечается, что на объекте выполнена "щадящая вкладка", не затрагивающая кирпич, установлены деревянные настилы для удобства передвижения посетителей. Особое внимание уделено безопасности – прясла оборудованы закаленным ударопрочным стеклом. Также на галерее расположена экспозиция, рассказывающая о жизни людей в крепости в период с 1943 года, после освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков, до 1956 года.

"Посетить прясла смоляне и гости города могут в дни работы музея "Смоленская крепость". Обновленный участок крепостной стены станет частью регулярного экскурсионного маршрута", - добавил Анохин.