В ТюмГУ модернизируют процесс подготовки будущих инженеров

Программы "Инженерная инноватика"и "Мехатроника и робототехника" выбраны как стратегические для подготовки инженеров-интеграторов и системного решения проблемы кадрового дефицита

ТЮМЕНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Кросс-уровневое обучение для будущих инженеров внедрили в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Новый формат позволяет студентам разных курсов и направлений подготовки работать вместе над реальными проектами для индустриальных партнеров, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

"ТюмГУ внедряет кросс-уровневое обучение для будущих инженеров. Такой формат позволяет студентам разных курсов и направлений подготовки работать вместе над реальными проектами для индустриальных партнеров. Подход помогает устранить разрыв между теорией и практикой, формируя у будущих специалистов необходимые компетенции уже во время учебы", - сказано в сообщении с уточнением, что профильные программы реализуются в Передовой инженерной школе, Школе компьютерных наук и Школе естественных наук.

В вузе отметили, что перед университетом стоит задача расширить портфель образовательных программ от среднего профессионального образования до аспирантуры со сквозной (кросс-уровневой) проектной деятельностью.

"В этой модели аспиранты будут определять решения для достижения технологических результатов и формулировать задачи для студентов младших курсов. Магистранты, опираясь на эти задачи, должны разрабатывать и проверять технологические гипотезы, формируя концепции решений с оценкой эффективности", - приводят в управлении слова директора Передовой инженерной школы, руководителя технологического развития и проектной деятельности ТюмГУ Михаила Писарева.

Кроме того, в 2025 году университет запустил новые программы по инженерным специальностям. Программы "Инженерная инноватика"и "Мехатроника и робототехника" выбраны как стратегические для подготовки инженеров-интеграторов и системного решения проблемы кадрового дефицита.

"Речь идет не о массовизации подготовки, а об обучении инженеров, способных повышать эффективность производственных процессов через автоматизацию и роботизацию", - отмечают в вузе.