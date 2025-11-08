Форум волонтеров и гражданских активистов "Патриоты Урала" открылся в Новом Уренгое

Ямальский парламент представил участникам опыт патриотического воспитания молодежи

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога © Андрей Сергеев/ Пресс-служба заксобрания ЯНАО

ТАСС, 8 ноября. Вице-спикер Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Наталия Фиголь представила опыт регионального парламента по патриотическому воспитанию молодежи и поддержке волонтерства на IV Форуме волонтеров и гражданских активистов Уральского федерального округа "Патриоты Урала", который открылся в арт-резиденции "Сова" в Новом Уренгое. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.

"[Фиголь] рассказала о реализации профильного законодательства - законов "О патриотическом воспитании граждан в ЯНАО" и "О регулировании отдельных отношений в сфере добровольчества (волонтерства) в ЯНАО". Особое внимание в выступлении было уделено конкретным проектам, связывающим историю и современность. Одним из ключевых примеров стал проект "ГОРЕМ-36. Война и Мир", посвященный легендарному военно-восстановительному поезду - ГОРЕМ-36 был сформирован 3 июля 1941 года в Тамбове и прошел всю Великую Отечественную войну, восстанавливая разрушенные железные дороги в составе Калининского фронта. Десятилетия спустя этот же состав участвовал в прокладке арктической магистрали на Ямале, внося вклад в развитие региона. Этот проект, номинированный на международную премию, стал примером живой связи поколений, объединив историков, архивистов, "Волонтеров Победы" и школьников", - рассказали в пресс-службе.

Председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин отметил, что такие площадки - это действенный инструмент для развития гражданского общества, диалога между властью и активистами.

"Наша задача - создавать условия, чтобы подвиги и личный пример героев становились основой для воспитания молодежи. Эта работа ведется в самых разных форматах: от парламентских уроков и живых встреч до поддержки общественных проектов, и она крайне востребована", - подчеркнула Фиголь.

Форум объединил около 250 участников из разных регионов России, в том числе полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жогу, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, депутатов Законодательного Собрания ЯНАО, федеральных экспертов, участников специальной военной операции, представителей народного военно-промышленного комплекса, военных корреспондентов и волонтеров. Здесь работают тематические площадки, посвященные медиаволонтерству, поддержке участников СВО и их семей, социальному проектированию и грантовой поддержке, а также патриотическому воспитанию молодежи, организованы выставка-ярмарка проектов НКО и выставка достижений уральских предприятий. Также прошла премьера документального фильма "Волонтеры Урала".