Воскресенский: маркетплейсам нужно создавать лучшие условия для российских производителей

Губернатор Ивановской области отметил, что объем продаж ивановских компаний на крупнейших онлайн-платформах за 10 месяцев 2025 года превысил 175 млрд рублей

ТАСС, 11 ноября. Российские онлайн платформы должны создавать лучшие условия и упрощать экспорт для отечественных производителей. Такое мнение выразил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в рамках Дня платформенной экономики в национальном центре "Россия".

"Я не слышал, чтобы Alibaba или Amazon предоставляли российским производителям лучшие условия, чем производителям собственных стран. Мы сейчас переживаем в целом в мировой экономике такую эпоху, скорее, взлета протекционистских настроений. И это нормально. Но производителям российским нужна в этом смысле поддержка или, как минимум, равные условия", - сказал Воскресенский.

По его словам, также необходима предсказуемость, поскольку в 2026 году малый и средний бизнес будет работать в новых налоговых условиях, потребуется период адаптации. "Здесь платформы, на мой взгляд, могли бы подставить плечо. В чем? В предсказуемости условий. Хотелось бы, чтобы эти условия не так часто менялись, как это происходило в этом и прошлом годах. Коллеги об этом знают, и я уверен, этот вопрос проработают", - пояснил губернатор. Отмечается, что в Ивановской области по предложению главы региона будут сохранены все льготы для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства.

Глава региона подчеркнул, что объем продаж ивановских компаний на крупнейших онлайн-платформах за 10 месяцев 2025 года превысил 175 млрд рублей. Благодаря им регион уже четвертый год входит в топ региональных продавцов на крупнейших маркетплейсах, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. "За 10 месяцев объем продаж превысил 175 млрд рублей, это в полтора раза выше, чем в прошлом году, и уже превысило объем всего прошлого года", - сообщил губернатор.

В ходе дискуссии представитель объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин заметил, что ивановские товаропроизводители стали важной частью платформы и маркетплейс заинтересован в продолжении этой работы. "Мы всегда при прочих равных выбираем, безусловно, российского производителя", - сказал Евгений Этин, слова которого приводит пресс-служба правительства Ивановской области.

Поддержка отечественного рынка

На сессии в рамках Дня платформенной экономики губернатор Ивановской области напомнил, что регион – это столица легкой промышленности России, а более трети экономики области - малый и средний бизнес. "Поэтому для нас очень важно, как эти платформы развиваются. Действительно, платформы дали огромные возможности на старте для бизнеса. У нас многие люди, которые никогда не занимались предпринимательством, занялись этим впервые довольно-таки успешно", - рассказал он.

По его данным, в регионе налажен системный диалог со всеми ведущими платформами. "Регулярно приезжают и менеджмент, и основатели ведущих платформ и имеют возможность в закрытом режиме пообщаться с нашими предпринимателями, и какие-то даже идеи возникают по корректировке работы платформ для всей страны именно у нас в Иванове", - добавил губернатор.

Организаторами Дня платформенной экономики выступили администрация президента Российской Федерации, Минэкономразвития России, Национальный центр "Россия", корпорация ВЭБ.РФ. Участие в работе форума приняли руководители ряда федеральных министерств, крупнейших маркетплейсов России, представители предпринимательского и экспертного сообщества, институтов развития.