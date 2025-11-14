Губернатор Оренбургской области принял участие в проекте "Большие семьи большой страны"

Евгений Солнцев также предложил с 2026 года ввести в регионе День многодетной семьи

ОРЕНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев принял участие в съемках проекта "Большие семьи большой страны" с Юлией Барановской. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Съемочная команда приехала в наш регион, чтобы рассказать о многодетных семьях Оренбуржья и их поддержке. О том, что многодетность – это уже тренд и, несмотря на разные сложности, таких семей становится больше, а главное, больше в них становится и любви. За 10 лет в Оренбургской области количество многодетных семей выросло на 30%. Как отец троих детей прекрасно понимаю, что значит много детей и как необходимо внимание этой категории граждан", - написал Солнцев.

По его словам, сегодня в Оренбуржье для семей оказывается 19 мер поддержки, 12 из которых – для больших семей. "Материальное важно, но важнее чувствовать семьям свою значимость в социуме. Это придает уверенность в завтрашнем дне", - пояснил губернатор.

Он также предложил с 2026 года ввести в регионе День многодетной семьи Оренбургской области. Глава региона также подчеркнул, что встреча с телевизионной командой выдалась теплой, несмотря на переменчивую прохладную погоду. "Познакомил Юлию с нашим музеем "Март". Спасибо команде, что выбрали для проекта наш регион", - добавил губернатор.