Губернатор Оренбургской области провел прием граждан по личным вопросам

Одно из обращения связано с капитальным ремонтом МКД многоквартирного дома на ул. Конституции СССР

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев провел прием граждан по личным вопросам. Все обращения взяты под личный контроль, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"Все обращения взяты под мой личный контроль. Ежедневно в мой адрес поступают десятки вопросов. Принять одним разом всех заявителей невозможно. Но вижу необходимость в этом, поэтому работу продолжу вести планомерно, и по возможности будем встречаться чаще", - написал Солнцев.

Отмечается, что одно из обращения связано с капитальным ремонтом МКД. По данным губернатора, необходимо провести утепление фасада многоквартирного дома на ул. Конституции СССР. Поручено внести дом в краткосрочный план капремонта, а также ускорить подготовку документов по проектированию до 1 февраля. А к ноябрю провести все строительно-монтажные работы.



По его словам, помощь с жильем будет оказана ветерану СВО Станиславу Мельникову. "Он один воспитывает пятерых детей. Их мать лишена родительских прав. Поручил во внеочередном порядке обеспечить семью Станислава жилплощадью, а на время прохождения всех процедур предоставить маневренный фонд. Направлю в подразделение и письмо с просьбой приостановить контракт бойца", - подчеркнул губернатор.

Глава региона также сообщил, что помогут двум жительницам областного центра. "Одной из них требуется дорогостоящее лечение, стоимость препаратов исчисляется сотнями тысяч рублей ежемесячно. Также решили вопрос другой жительницы по переводу ребенка в дошкольное учреждение по месту жительства", - пояснил Солнцев.