Делегация Оренбургской области приняла участие в форуме в Казахстане

Губернатор Евгений Солнцев отметил, что правительство области намерено продолжать развивать сотрудничество с Казахстаном по экономическим, гуманитарным и социальным направлениям

ОРЕНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Делегация Оренбургской области посетила XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, прошедший в городе Уральск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Вместе с делегацией Оренбургской области сегодня работали в Казахстане. В Уральске прошел XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Это событие важно не только для приграничных областей, но и наших стран в целом", - сказал Солнцев.

Губернатор отметил, что Казахстан остается одним из главных стратегических партнеров Оренбургской области.

"По итогам первого полугодия 2025 года Казахстан занимает первое место по объему внешнеторгового оборота и второе место по региональному экспорту среди всех стран, с которыми мы работаем. За шесть лет он вырос почти в три раза", - пояснил Солнцев.

Правительство области намерено продолжать развивать сотрудничество с Казахстаном по экономическим, гуманитарным и социальным направлениям, добавил губернатор.

"Сегодня мы говорим о приоритетах в сотрудничестве. Это в первую очередь развитие образовательной базы и подготовка кадров для рабочих специальностей. Есть и другие стратегические проекты, на которые делаем упор. Это, например, развитие международного транспортного маршрута Россия - Казахстан - Китай, а также сотрудничество в газовой отрасли", - сообщил Солнцев.