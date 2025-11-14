Оренбургский химзавод создаст совместное предприятие в Казахстане

Это позволит обеспечить прямые поставки продукции, сократить логистические издержки, оптимизировать таможенные процедуры и повысить эффективность обслуживания клиентов на территории Казахстана

ОРЕНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Оренбургский завод поликарбоксилатов создаст совместное предприятие в Казахстане для укрепления позиций на рынке республики и выхода на рынки других стран ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Подписание меморандума о взаимопонимании между ООО "Завод поликарбоксилатов Оренбуржье" и казахстанской компанией ТОО Superplasticizer состоялось в рамках XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уральске.

"Документ предусматривает создание на территории Республики Казахстан совместного предприятия. Основная цель проекта - укрепление и расширение бизнес-присутствия оренбургского производства малотоннажной химии на рынке Казахстана, а также выход на соседние рынки стран Евразийского экономического союза: Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других", - отметили в пресс-службе.

Реализация проекта запланирована в два этапа. В 2025-2026 годах будет организована складская логистика, дистрибуция и прямые продажи продукции малотоннажной химической промышленности Оренбургской области, включая высокотехнологичные полимеры нового поколения - эфиры поликарбоксилатов. В 2027-2028 годах планируется запуск производства эфиров поликарбоксилатов на территории Казахстана.

В администрации подчеркнули, что создание совместного предприятия позволит обеспечить прямые поставки продукции, сократить логистические издержки, оптимизировать таможенные процедуры и повысить эффективность обслуживания клиентов на территории Казахстана. Использование механизмов ЕАЭС даст предприятию дополнительные возможности для развития экспортных направлений и расширения делового сотрудничества между промышленными секторами России и Казахстана.