При поддержке ОМК в Москве открыли выставку шедевров из музея "Царское село"

В экспозицию вошли личные вещи российских императоров и императриц, предметы из янтаря, авторская мебель

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 19 ноября. При поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК) в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве открыли выставку шедевров из музея-заповедника "Царское Село". В экспозицию вошли более 500 предметов: от подлинного янтарного ларца Турау до мундирного платья Екатерины II, сообщили в пресс-службе ОМК. Многие из экспонатов впервые показаны в Москве, говорится в сообщении.

В экспозицию вошли авторские предметы мебели, декорированные драгоценными камнями и металлами, редкими породами дерева. Посетители выставки смогут увидеть изделия из Янтарной комнаты, фарфоровые и стеклянные коллекции - произведения, созданные на российских императорских заводах и привезенные из-за границы. Выставлена и уникальная коллекция из янтаря XVII – начала XVIII веков (шкатулки, доски для игры в шашки, шахматы и трик-трак, предметы личного обихода), а также часть ювелирного Нарышкинского клада, которая ранее не экспонировалась в Москве.

"Объединенная металлургическая компания уже девятый год поддерживает замечательные выставочные проекты Государственного исторического музея. Это наш вклад в большое дело сохранения культурного наследия страны. На экспозиции, которую мы открыли, есть возможность соприкоснуться с историей страны и мировой культурой. Такие проекты не только просвещают, они воспитывают уважение к родине, интерес к ее культуре и традициям, что особенно актуально сейчас. Уверена, что выставку ждет такой же успех, как и все проекты ГИМа", – цитирует президента ОМК Наталью Еремину пресс-служба компании.

Значительная часть выставки посвящена личным вещам русских императоров и императриц: костюмы, аксессуары, оружие, предметы ежедневного и парадного обихода, а также портретная живопись.

"Благодаря сотрудничеству с Объединенной металлургической компанией мы организовали ряд успешных выставочных, издательских и просветительских проектов. Безусловно, такая основательная и последовательная поддержка культурных инициатив в столице и регионах России со стороны ОМК была бы невозможна без искреннего интереса и личного участия руководства компании. Мы глубоко ценим вклад компании в реализацию столь масштабных проектов, как показ сокровищницы "Царского Села" в Москве. Подчеркну, что организация этой блистательной выставки стала возможной исключительно благодаря поддержке наших партнеров", – приводит слова генерального директора ГИМ Алексея Левыкина пресс-служба ОМК.

Для посетителей выставка будет работать с 19 ноября 2025 года по 13 апреля 2026 года.