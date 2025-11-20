ТюмГУ представил результаты реализации программы "Приоритет-2030" в Москве

Также были озвучены скорректированные планы дальнейшего стратегического развития университета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) представил экспертному совету федеральной программы "Приоритет-2030" итоги реализации обновленной программы развития за восемь месяцев. Также были озвучены скорректированные планы дальнейшего стратегического развития университета, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Команду университета представляли ректор Иван Романчук, руководитель программы развития Надежда Федорова, директор Школы компьютерных наук, проректор Евгений Вдовин, директор Школы естественных наук, руководитель портфеля проектов "Ресурсосберегающие технологии для нефтегазовой отрасли, экологически чистой энергетики и защиты окружающей среды" Андрей Елышев. Участие в защите принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы представили динамику реализации технологических проектов, целевую модель университета и систему управления, рассказали о траектории образовательной трансформации и результатах работы в тесной кооперации с регионом. Особый акцент был сделан на расширении стратегических технологических проектов, в основе которых присоединение Аграрного института (ГАУ СЗ). Совету представлены два новых проекта: один из них направлен на создание технологии защиты растений, а второй — на уменьшение применения антибиотиков в молочном животноводстве", - рассказал Романчук.

Губернатор Тюменской области подчеркнул, что агропромышленный комплекс входит в число ведущих отраслей региональной экономики. "Тюменские сельхозпредприятия уже сейчас активно используют передовые технологии, уверенно продвигаются по пути цифровизации, выходят на внешние рынки. Но в сфере взаимодействия между наукой и сельхоз производством есть серьезный потенциал для дальнейшего развития и роста. Мы намерены реализовать его вместе с ТюмГУ и аграрным бизнес сообществом", - приводят в ТюмГУ слова главы региона.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, которого цитирует пресс-служба вуза, обозначил, что "Приоритет" - это самая масштабная государственная программа поддержки вузов в истории современной России, которая охватывает 140 университетов из 56 регионов страны. По его данным, в этом году принято решение перезапустить программу - переориентировать ее на достижение технологического лидерства.

Отмечается, что по итогам заседания Совета по поддержке программ развития вузов будут отобраны получатели грантовой поддержки в 2026 году.