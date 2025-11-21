Все желающие дети бойцов СВО станут участниками новогодних елок на Ставрополье

В 2024 году в регионе провели три губернаторские елки в Ставрополе, Пятигорске и Нефтекумске

ТАСС, 21 ноября. Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил уделить особое внимание детям бойцов СВО, военнослужащих и правоохранительных органов при организации детских новогодних елок в регионе. Все желающие смогут стать участниками праздников, сообщил губернатор края.

"Главам муниципалитетов необходимо внимательно следить за обращениями земляков, чьи дети хотят попасть на губернаторские елки, елки в территориях. Все желающие обязательно должны получить такую возможность, наша задача – проконтролировать это", - сказал он.

Вопрос об участи детей военнослужащих в краевых и муниципальных новогодних елках поступил Владимирову во время прямой линии в четверг. Впервые глава региона также принимал вопросы в отечественном мессенджере Max.

По данным правительства региона, в 2024 году в регионе провели три губернаторские елки в Ставрополе, Пятигорске и Нефтекумске. Участниками стали около 8 тыс. детей в возрасте от 3 до 12 лет, в первую очередь - дети участников специальной военной операции и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.