На Урале подвели итоги двух конкурсов по культурному наследию и поэзии Китая

Организованные Библиотечным центром "Екатеринбург" и Генконсульством КНР мероприятия объединили 90 традиционных умельцев и чтецов китайской поэзии из России

ТАСС, 21 ноября. Итоги двух конкурсов - "Фонари – символ культурного наследия Китая" и чтецов китайской поэзии - подвели сегодня в Библиотечном центре "Екатеринбург" на Урале, рассказали организаторы.

"Тематические творческие конкурсы среди горожан, способствующие развитию межнационального сотрудничества в сфере культуры и искусства, а также взаимообогащению культур двух народов, традиционно проводит Библиотечный центр "Екатеринбург" в рамках сотрудничества с Генеральным консульством КНР в Екатеринбурге", - отмечается в сообщении.

Организаторы рассказали, что оба мероприятия объединили около 90 участников из Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов России. В церемонии награждения приняли участие генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн, заместитель представителя МИД России в Екатеринбурге Александр Иванов, замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг, замдиректора департамента культуры Администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, председатель Свердловского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы Евгений Розенблит.

В своей речи Генконсул КНР напомнил, что Китай и Россия являются добрыми соседями, верными друзьями и надежными партнерами. "В последние годы под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина китайско-российские отношения выдержали испытание изменчивой международной обстановкой и стали образцом отношений между крупными державами, которые характеризуются вечным добрососедством и дружбой, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием, взаимовыгодным сотрудничеством и обоюдным выигрышем. Неуклонно расширяется практическое сотрудничество между двумя странами. Укрепляются культурно-гуманитарные связи. Идея вековой китайско-российской дружбы глубоко вошла в сердца людей. На этом фоне всегда не трудно заметить большое значение и вклад таких конкурсов", - сказал он.

Ло Шисюн добавил, что большинство участников конкурсов - молодежь. "Молодые поколения - это будущее китайско-российских отношений. Надеюсь, наши юные и молодые друзья будут активно проявлять больший интерес к китайской культуре, заводить больше китайских друзей, и со временем станут сторонниками и носителями вековой дружбы между нашими народами, внесут свой вклад в развитие китайско-российских отношений на высоком уровне", - сказал Ло Шисюн.

Дипломат напомнил об активных усилиях Библиотечного центра "Екатеринбург" для продвижения китайской культуры - здесь открыт читальный зал китайской литературы, в последние годы учреждение много раз проводило конкурсы на разные темы китайской культуры.

По мнению Александра Иванова, в конкурсах тяжелее всех было жюри, потому что все участники показали хороший уровень. "Многие считают, что учить язык необходимо для того, чтобы развиваться, коммуницировать. Как дипломат, я считаю, что у изучения иностранного языка есть еще одна важная цель. Господин Ло Шисюн пример, очень хорошо говорит по-русски. Всегда приятно, когда приезжают коллеги-дипломаты из других стран и на русском языке рассказывают нам о своей стране, заряжают этим, и хочется купить билет, чтобы посмотреть эту страну. Я очень хочу, чтобы вы в своем изучении китайского языка добились этого", - сказал дипломат.

Людмила Берг отметила символичность проведения таких конкурсов, поскольку в прошлом году отмечалось 75-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. "Это показывает прочную экономическую и, главное, дружественную основу, которую установили наши государства, наши народы за все это время", - сказала она. Замминистра также отметила активное взаимодействие правительства и предприятий Свердловской области с провинциями и предприятиями КНР.

Любовь Бондаренко рассказала об ощущении, что конкурсантам, гостям и организаторам удалось сделать настоящий праздник. "Поздравляю с двумя новыми конкурсами, которые, как и прочие ваши проекты, пользуются большой популярностью. Надеюсь, они станут такими же традиционными, как и наша дружба с Генконсульством Китая в Екатеринбурге. Отдельная благодарность вам за поддержку, за внимание и свое личное участие в этих событиях. Надеюсь, что эти конкурсы - еще и кирпичик в дружбу наших стран и на благо процветания наших государств", - добавила Бондаренко.

О конкурсах

Участники конкурса декоративно-прикладного творчества "Фонари – символ культурного наследия Китая" создали своими руками фонарики из различных материалов. "Китайские фонари имеют многовековую историю и символизируют богатую культуру Китая. Фонарики в Китае широко используются в дизайне и архитектуре, могут быть использованы как основной элемент декора, так и дополнение к другим элементам", - рассказали организаторы.

Конкурс чтецов китайской поэзии проводится с целью формирования межкультурной коммуникации, а также знакомства участников и широкой публики с творчеством классических и современных китайских поэтов. Конкурсанты читают стихи китайских авторов на русском или китайском языках.

Оба конкурса были проведены в октябре-ноябре 2025 года Библиотечным центром "Екатеринбург" в сотрудничестве с генеральным консульством КНР в Екатеринбурге.

Также организаторы напомнили, что в декабре 2023 года в Библиотечном центре был открыт читальный зал китайской литературы - при поддержке Генконсульства КНР уральцы получили доступ более чем к тысяче книг и альбомов китайских авторов.

О генконсульстве

Генконсульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. Дипмиссию в Екатеринбурге с 2024 года возглавляет Ло Шисюн