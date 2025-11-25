ТюмГУ получит 400 млн рублей по программе "Приоритет-2030"

Минобрнауки поддержало стратегические технологические проекты вуза

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) получит 400 млн рублей на развитие стратегических технологических проектов в рамках федеральной программы "Приоритет-2030". Вуз вошел во вторую группу университетов, среди которых топовые вузы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Тюменский госуниверситет стал участником второй группы и получит грант в размере около 400 млн рублей. В одной группе с ТюмГУ еще 21 вуз, среди которых ИТМО, МГИМО, Питерский и Томский политехи, БФУ им. Канта и другие топовые университеты", – пояснили в управлении.

Поддержка будет направлена на реализацию стратегических технологических проектов. В частности, университет расширяет продуктовый портфель двумя новыми агропромышленными подпроектами с рыночным потенциалом, подтвержденным индустриальными партнерами, добавили в вузе.

"Наши стратегические технологические проекты комплексно демонстрируют нарастающую динамику. Треть продуктов уже заметно продвинулась по линейке технологической готовности, а остальные сделают это в следующем году. Уверенность индустриальных партнеров в достижении результата подтверждается ростом финансирования", - отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Новые проекты, в частности, предполагают создание комплексных технологий производства продуктов питания, сохраняющих биоразнообразие. Первый направлен на создание технологии защиты растений, снижающей применение химических средств защиты в два раза. Второй - на уменьшение в пять раз применения антибиотиков в молочном животноводстве, что позволит производить высокомаржинальные продукты для бурно растущего рынка детского питания, добавили в вузе.

В целом грант может быть направлен на стимулирующие выплаты для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вуза, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в университеты исследователей мирового уровня, организацию научных мероприятий, сообщили в Минобрнауки России.

"Важно отметить, что получатели субсидий - преимущественно региональные университеты. Сегодня они наравне с ведущими московскими и петербургскими вузами конкурируют за лучшие показатели от реализации своих стратегических технологических проектов", - пояснил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Отмечается, что по итогам защит стратегий развития в 2026 году гранты на реализацию своих программ получат 106 вузов из 36 регионов. 13 университетов вошли в первую группу (поддержка до 830 млн рублей), 22 во вторую (грант до 400 млн рублей) и 52 в третью (до 100 млн рублей). Еще 34 университета участвуют в программе в статусе "кандидат".