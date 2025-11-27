Делегация Ростовской области приняла участие в заседании совета Содружества "Донбасс"

Одним из главных достижений года стало укрепление промышленной кооперации сторон

ТАСС, 27 ноября. Делегация Ростовской области во главе с первым заместителем губернатора региона Алексеем Господаревым приняла участие в заседании совета Содружества "Донбасс", которое состоялось в Воронеже. В рамках заседания представители Ростовской и Воронежской областей, ЛНР и ДНР обсудили итоги работы отраслевых групп и планы на 2026 год, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

"В четырех регионах, входящих в содружество, живет почти 10 млн человек. Мы активно сотрудничаем в промышленности, агросекторе, строительстве, совместно реализуем социальные проекты и проекты в сфере малого бизнеса. В числе перспективных направлений - сельхозмашиностроение, авиастроение, радиоэлектроника. Особое внимание к развитию логистической инфраструктуры", - сказал Господарев, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что одним из главных достижений текущего года стало укрепление промышленной кооперации сторон. В частности, Ростовская область, Донецкая и Луганская народные республики создали единый контур для реализации промышленной политики.

Помимо этого, важным направлением сотрудничества стала подготовка управленческих кадров исторических территорий, добавили в сообщении, пояснив, что в ростовском филиале Президентской академии прошли обучение более 5 тыс. государственных и муниципальных служащих, организовано 14 учебных потоков.

Как проинформировали в пресс-службе, ключевым аспектом взаимодействия остается гуманитарная поддержка. В частности, в Ростовской области действует Единый федеральный склад гуманитарной помощи, который обеспечивает системную поддержку новых регионов.

"Стороны договорились в 2026 году для расширения возможностей развития территорий участников содружества продолжить работу по каждому направлению. Кроме того, в рамках работы совета Ростовская область подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между студенческими отрядами регионов Содружества "Донбасс", - сообщили в пресс-службе.