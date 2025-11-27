В Свердловской области проходит тестирование междугородний беспилотный трамвай

С инициативой развития цифровых инноваций на рельсовом транспорте в Екатеринбурге и включении региона в тестовый правовой режим внедрения беспилотных трамваев выступила "Группа Мовиста"

ТАСС, 27 ноября. Видеопрезентацию работы экспериментального беспилотного трамвая проекта межмуниципальной линии "Екатеринбург - Верхняя Пышма" представили 27 ноября на форуме "Города России: технологии лидерства" (18+), который проходит в Екатеринбурге. Как сообщают разработчики, это первый в России беспилотный трамвай, который после прохождения тестовых испытаний будет курсировать между двумя городами.

Управляющий директор по развитию интеллектуальных систем управления АО "ТМХ" Андрей Романчиков отмечает, что внедрение беспилотного трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой - это еще один важный этап для российской транспортной отрасли.

В пресс-релизе сообщается, что в рамках экспериментальной правовой инициативы в сфере цифровых инноваций беспилотный трамвай на базе модели 71-911ЕМ "Львенок" уже научился без помощи человека проходить все этапы обслуживания в депо (функции цифрового депо синхронизированы с автоматическими системами трамвая). Также трамвай "видит" препятствия на пути, испытания проводятся в различных погодных условиях.

Андрей Юхненко, гендиректор "ПК Транспортные системы", производящей эти трамваи, рассказал, что на линии "Верхнепышминского трамвая" работают 11 машин. "Главная задача систем - не заменить водителя, а помочь ему в экстренных ситуациях", - сказал он.

С инициативой развития цифровых инноваций на рельсовом транспорте в Екатеринбурге и включении Свердловской области в тестовый правовой режим внедрения беспилотных трамваев выступает компания "Группа Мовиста". Там отмечают, что инициатива была поддержана руководством Екатеринбурга. В ходе деловой программы выставки "Иннопром - 2025" 7 июля 2025 года было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией города Екатеринбурга, компанией-инвестором "Группа Мовиста" и компанией "ТМХ Интеллектуальные системы". Документ зафиксировал сотрудничество в сфере развития цифровых сервисов и внедрения цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств (беспилотных трамваев) в областном центре на 10 лет вперед. Спустя четыре месяца беспилотный трамвай уже тестируется на базе цифрового депо "Верхнепышминского трамвая".

Гендиректор "Группы Мовиста" Алексей Зотов является членом комиссии по транспорту при Государственном совете РФ по направлению "Инфраструктура для жизни", членом комитета по транспорту и экспедированию Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, членом Комитета по развитию общественного транспорта общероссийской общественной организации "Российская академия транспорта". Он поблагодарил правительство Свердловской области и руководство города Екатеринбурга за поддержку проекта по внедрению систем беспилотного транспорта на линии, соединяющей областной центр и город-спутник Верхнюю Пышму. "Беспилотные трамваи – это, безусловно, следующий этап развития общественного транспорта. Сейчас у всех, кто работает в сфере пассажирского транспорта есть понимание, что беспилотные технологии не дань моде или новому тренду, а направление, которое с нами "всерьез и надолго". Потому что за этими технологиями экологичность, эффективность, безопасность движения", – подчеркнул он.

В компании добавили, что на уровне правительства РФ утвержден экспериментально-правовой режим, срок действия которого рассчитан до 2027 года. Тестирование беспилотного трамвая в депо "Верхнепышминского трамвая" позволяет подать заявку и присоединиться к ЭПР. "По результатам всех этапов испытаний, скорее всего к 2028 году, пассажиры уже увидят полноценный ход беспилотных трамваев", - отмечают в компании.

"В депо "Верхнепышминского трамвая" все необходимые приготовления технологического, технического, организационного характера проведены. Результаты представлены на Форуме "Города России", - резюмировали в компании.