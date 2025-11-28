Промышленный форум в Ростове-на-Дону собрал более 200 участников из разных регионов

На форум приехали руководители производств, представители научно-технической сферы, деловые общественные объединения "Опора России", "Ассоциация металлургов России"

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Более 200 участников из разных регионов приняли участие в промышленном форуме в Ростове на площадке "ДонЭкспоцентра". Мероприятие направлено на развитие кооперации между предприятиями для выстраивания новых производственных цепочек с целью импортозамещения, сообщила пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону.

"В мероприятиях форума приняли участие 200 представителей крупного и среднего бизнеса, эксперты, профессионалы из различных отраслей промышленности. Я рад, что среди участников есть предприятия из Донецка и Луганска. У нас традиционно хорошие партнерские отношения с историческими регионами. Именно в объединении предприятий из различных отраслей, масштабов деятельности, регионов кроется ключ к повышению их эффективности, технологической независимости"- сказал в своем приветственном слове глава города Александр Скрябин.

Отмечается, что на форум приехали руководители производств, представители научно-технической сферы, деловые общественные объединения "Опора России", "Ассоциация металлургов России". Были гости из Азова, Новочеркасска, Шахт, а также из ДНР, ЛНР, Запорожья, Краснодара, Тулы.

После открытия форума состоялась церемония награждения победителей и призеров первого городского конкурса "Лучшая трудовая династия в сфере промышленности". Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Виталий Золотухин вручил представителям династий Почетные грамоты главы города.

Деловая программа

Деловая программа включала пленарную сессию, круглый стол, практические семинары и биржу промышленной кооперации. Основными спикерами на пленарной сессии выступили председатель Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, председатель Совета директоров ПАО КБ "Центр-инвест" Василий Высоков, директор по экономике ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" Дмитрий Мацаков, представители госкорпорации "Ростех", "Центра поддержки инжиниринга и инноваций", экспортного центра.

Как рассказали в пресс-службе, подобные форматы работы позволяют участникам наладить новые производственные кооперационные связи, укрепить существующие и обменяться передовым опытом. Кроме того, с выпускаемой ростовскими предприятиями продукцией можно было познакомиться на выставке. В этом году свои товары представили, в том числе производители катеров, промышленного холодильного оборудования, теплообменного оборудования, швейных изделий и другие. По результатам форума будут заключены соглашения между производителями об исполнении промышленных заказов для импортозамещения.

"Это первый городской промышленный форум. Тем самым мы хотим положить начало новой традиции. Обсуждаем проблемы, в том числе связанные с налогообложением, с привлечением финансирования, и пути их решения. На бирже промышленных контрактов выстраиваются кооперационные цепочки. 35 предприятий презентуют свои производства. У нас большое количество участников из ЛНР и ДНР. Но, несмотря на определенные трудности, бизнес в Ростове развивается", - подчеркнул Золотухин.

По его данным, на сегодняшний день индекс промышленного производства составляет 103,1%. Валовой городской продукт с начала 2025 года достиг 565 млрд рублей. За первое полугодие текущего года предприятиями освоено 83 млрд рублей инвестиций, что подтверждает инвестиционную привлекательность донской столицы. "В Ростове зарегистрировано свыше 74 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и 133 тыс. самозанятых, которые являются налогоплательщиками и благодаря которым пополняется наш городской бюджет", - добавил заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике.