Специалисты "Дагэнерго" провели урок электробезопасности на подстанции "Стекольная"

Энергетики напомнили школьникам правила поведения вблизи объектов электросетевого хозяйства

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 1 декабря. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" провели урок электробезопасности для семиклассников Тюбинской школы Кумторкалинского района.

Занятие организовали в необычном формате: школьникам показали действующую подстанцию 110 кВ "Стекольная". Питающий центр обеспечивает электроэнергией индустриальный парк "Долина новых идей и технологий" и завод "Стекволокно".

Энергетики напомнили школьникам правила поведения вблизи объектов электросетевого хозяйства и безопасного обращения с электричеством в быту. Рассказали о значении предупреждающих знаков на оборудовании и правилах оказания первой помощи пострадавшему от удара электрическим током.

С принципами работы оборудования подстанции и ее ролью в электроснабжении потребителей республики школьников познакомил специалист по противопожарной профилактике Отдела пожарной безопасности филиала "Дагэнерго" Магомед Алиев.

"Школьники получили практическое представление о принципах работы энергооборудования, осознали силу электрического тока и его воздействия. Думаю, теперь ребята будут подходить к вопросам электробезопасности со всей ответственностью", - отметил Магомед Алиев.

В завершение урока школьникам вручили тематические наборы: брошюры и раскраски. По которым дети смогут повторить материал дома и поделиться важной информацией с семьей.