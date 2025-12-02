Россотрудничество продолжает проект "Российская инженерная школа"

Он способствует популяризации STEM-образования и укреплению международного сотрудничества России в сфере науки и техники

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) продолжает реализацию международного образовательного проекта "Российская инженерная школа" (РИШ). В нем участвуют школьники и студенты из 11 стран: Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Замбии, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Танзании и Эфиопии.

Проект направлен на развитие сети центров дополнительного образования (ЦДО) Россотрудничества путем внедрения образовательного трека по инженерному направлению. Реализацией занимается Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).

В настоящее время проходит серия профориентационных мероприятий, где участники РИШ осваивают новые навыки и знакомятся с перспективными инженерными профессиями. Среди них - лекции "Лидеры завтрашнего дня или что нужно знать и уметь, чтобы быть успешным", посвященные достижениям науки и высоких технологий в областях искусственного интеллекта, биотехнологии, космических исследований (включая миссии к Луне и Марсу, астрофизику и новые технологии), а также возобновляемых источников энергии.

Квест "РобоМиссия" помогает участникам освоить основы проектирования, программирования и работы с различными конструкторами, развивая креативность и критическое мышление.

Игра "Инженер 2.0" и "Конструктор будущего" развивает как технические, так и интерперсональные навыки, обеспечивая погружение в инженерные дисциплины и сотрудничество со сверстниками.

Все занятия проводятся с использованием конструкторов развивающих в обучающихся практические навыки в области механики, электроники, схемотехники и программирования. Успешное освоение этих знаний и навыков позволяет участнику погрузиться в мир робототехники.

Проект способствует популяризации STEM-образования и укреплению международного сотрудничества России в сфере науки и техники.