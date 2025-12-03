В Камышлове более 80 детей-сирот получат новые квартиры

Глава региона Денис Паслер отметил, что до конца 2025 года ключи от квартир будут вручены сиротам из Серова, Нижнего Тагила и других муниципалитетов

ТАСС, 3 декабря. Свыше 80 детей-сирот, проживающих в Камышлове Свердловской области, получат ключи от квартир с чистовой отделкой в двух новых домах, специально построенных для них. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Паслер.

"Сегодня ключи от новых квартир в Камышлове получат 88 детей-сирот. Новый год они смогут встретить в собственном жилье. Уверен, что для каждого из них, для их семей -- это очень важное событие и новый этап в жизни. В Камышлове специально построили два дома на улице Карловарской", - написал губернатор, отметив, что новоселы сразу могут въезжать в новые квартиры с чистовой отделкой.

Он рассказал, что вопрос обеспечения собственными квартирами детей-сирот является важным не только для Свердловской области, но и для других регионов Российской Федерации. Свердловские власти занимаются его решением поэтапно. Так, в течение 2025 года из областного бюджета на строительство и приобретение квартир было направлено порядка 5,8 млрд рублей.

По состоянию на сегодняшний день более 1,7 тыс. детей-сирот, проживающих в Свердловской области, уже обеспечены собственными квартирами. Как ранее сообщал губернатор, Фонд жилищного строительства уже предоставил детям-сиротам 965 квартир в различных муниципалитетах. В ноябре более 100 человек получили жилплощадь в новом доме на улице Мизерова в Красноуфимске, рядом с которым находятся спортивная и детская площадки, благоустроенная территория.

Паслер добавил, что до конца 2025 года ключи от новых квартир будут вручены сиротам из Серова, Нижнего Тагила и других муниципалитетов. Всего до 2027 года в регионе будет введено в эксплуатацию еще более 2 тыс. жилых помещений.