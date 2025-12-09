В Ростове-на-Дону с начала года отремонтировали 78 тыс. кв.м дорог

Администрация уже провела торги и определила подрядчиков на работы с 1 января 2026 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Дорожники с начала 2025 года отремонтировали в Ростове-на-Дону 78 тыс. кв.м дорог. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

"В зимний период дорожные службы продолжают ремонтные работы. Текущий ремонт дорожного полотна позволяет поддерживать дороги в удовлетворительном состоянии в течение года. За прошлую неделю подрядные организации выполнили ремонт на площади 1600 кв.м., на этой неделе запланировано устранить дефекты на общей площади 2000 кв.м. Всего с начала года текущий ремонт выполнен на площади 78 000 кв.м", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, администрация уже провела торги и определила подрядчиков на работы с 1 января 2026 года.

Глава города отметил, что в Ростове-на-Дону будут штрафовать ресурсоснабжающие организации, которые несвоевременно ремонтируют дорожное покрытие после разрытий.

Внимание уделят и состоянию внутриквартальных дорог, где также фиксируется некачественное асфальтирование после ремонта коммунальных сетей.