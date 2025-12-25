На Среднем Урале подвели итоги реализации соцпроекта "Поезд здоровья" в 2025 году

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина встретилась с активистами социального проекта

ТАСС, 25 декабря. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава комитета по социальной политике Вячеслав Погудин встретились с активистами социального проекта "Поезд здоровья" и вместе с ребятами обсудили итоги реализации проекта в 2025 году. Об этом рассказали в управлении информационной политики парламента.

"Мы совместно с другими ведомствами, участвующими в организации оздоровительной кампании и реализации проекта "Поезд здоровья", сделали все возможное, чтобы как можно больше детей из Свердловской области смогли отдохнуть на море, набраться сил и впечатлений, и главное – оздоровиться. Надеемся, вы остались довольны своими летними каникулами и уже предвкушаете очередное путешествие. В следующем году проект продолжится и уже в начале июня первый поезд с детьми отправится в сторону Черного моря", – приводятся в сообщении слова Бабушкиной.

Отмечается, что в этом году в детском санаторно-оздоровительном комплексе "Жемчужина России" смогли отдохнуть свыше 4,5 тыс. юных свердловчан из 25 муниципалитетов области. Среди них дети участников СВО, отличники учебы и победители олимпиад, а также ребята, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. За время пребывания в Анапе уральские школьники прошли комплексные лечебно-восстановительные программы с массажем, ингаляциями, физиотерапией и другими процедурами. В отдых было включено пятиразовое питание, регулярное посещение бассейна и активности на свежем воздухе.

"Программа пребывания в санатории была наполнена творческими, образовательными и спортивными мероприятиями. Это – квесты, концерты, аква- и лазерное шоу, танцевальные конкурсы, соревнования. Так, ребята из каждой смены участвовали в коллективной творческой игре "Хроники Золотых Дюн", знакомясь с древними легендами, народными песнями и традициями. В ходе игры "Профессия моей мечты" школьники изучали и осваивали интересные им специальности. Большое внимание организаторами отдыха уделялось развитию органов детского самоуправления. Каждую смену все отряды участвовали в голосовании "Выбор за тобой", выбирая президента лагеря и детский профком. В ходе "избирательной кампании" ребята рисовали плакаты, готовили танцевальные номера и кричалки, активно участвовали в дебатах и представляли интересные идеи, которые смогли бы сделать программу отдыха еще интереснее", - сказано в пресс-релизе.

В управлении отметили, что председатель заксобрания возглавляет организационный комитет по реализации соцпроекта, она регулярно в режиме видеоконференции общалась с юными уральцами, отдыхающими в Анапе во время летних каникул. Ребята рассказывали о своем пребывании в санатории и делились впечатлениями.

В парламенте также напомнили, что соцпроект "Поезд здоровья" реализуется в регионе с 2010 года при активной поддержке областных депутатов, регионального правительства, Федерации профсоюзов Свердловской области, а также руководства Свердловской железной дороги. За время существования проекта в детском санаторно-оздоровительном комплексе смогли отдохнуть свыше 30 тыс. детей из 73 муниципалитетов.