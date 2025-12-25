ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Международная "Российская инженерная школа" объединила молодежь из 11 стран

Участники разрабатывали действующие модели роботов, создавали программы на платформе Arduino и представляли проекты в области электроники
17:45

ТАСС, 25 декабря. Более сотни школьников и студентов из 11 стран завершили обучение в международном проекте "Российская инженерная школа" (РИШ). Об этом сообщили в понедельник организаторы проекта в пресс-релизе, поступившем в ТАСС.

Участники из Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Замбии, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Танзании и Эфиопии изучали русский язык как язык инженерной коммуникации, осваивали робототехнику по российским методикам и знакомились с программами ведущих технических вузов России.

"Мы не просто обучаем - мы формируем будущее инженерной науки. Сегодняшние участники "Российской инженерной школы" завтра станут теми, кто будет создавать технологии нового поколения. И очень важно, что многие из них связывают своё профессиональное развитие с Россией", - отметил проректор по международному сотрудничеству Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ) Дмитрий Береснев, чьи слова приводятся в сообщении.

В рамках проекта, организованного при поддержке Россотрудничества, прошли образовательный интенсив, инженерный марафон и фестиваль "Технологии будущего". Участники разрабатывали действующие модели роботов, создавали программы на платформе Arduino и представляли проекты в области электроники.

"Я никогда не думал, что смогу создать работающего робота за такой короткий срок. Теперь я точно знаю, что хочу стать инженером и планирую поступать в российский вуз", - привели в пресс-релизе слова одного из участников из Танзании.

Как подчеркивают организаторы, проект выполнил образовательную, языковую и профориентационную задачи, а также стал площадкой для интеграции молодых инженеров из разных стран. Участники получили доступ к российским научным ресурсам и методикам, что позволило им выстроить траекторию профессионального развития.

РИШ продемонстрировала востребованность российского инженерного образования за рубежом и укрепила международное сотрудничество в технологической сфере, заключают организаторы. 

