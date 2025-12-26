"Россети Тюмень" повысили надежность электроснабжения двух нефтяных месторождений в Югре

ТАСС, 26 декабря. "Россети Тюмень" завершили плановый ремонт двух высоковольтных подстанций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией Яхлинское и Ловинское нефтяные месторождения, разработку которых ведет "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь". Стоимость работ составила 12,8 млн рублей, сообщает департамент связей с общественностью и СМИ энергокомпании.

Энергетики выполнили ремонт четырех силовых трансформаторов и трех выключателей 110 кВ, а также провели техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). На семи выключателях 35 кВ специалисты заменили дугогасительные камеры и главные контакты, которые отвечают за включение и отключение цепи, а также обеспечивают коммутацию высокого напряжения.

"Ремонт подстанций выполнен в рамках производственной программы "Россети Тюмень". Своевременно проведенные работы позволили системообразующей сетевой компании повысить надежность электроснабжения двух месторождений углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России", - сказано в сообщении.

"Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн квадратных километров) проживает более 3,9 млн человек. В управлении: более 53,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,83 тыс. МВА. В 2024 году отпуск электроэнергии из сети составил 51,1 млрд кВт*ч. В состав компании входят восемь филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.